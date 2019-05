W tym mieście PiS był totalnie bez szans. Przewaga KE wyniosła ponad 30 punktów!

Konwencja PiS w Gdańsku. W tym mieście partia Jarosława Kaczyńskiego doznała druzgocącej porażki. • Fot. Michał Ryniak / Agencja Gazeta

T

Wyniki wyborów europejskich w Gdańsku. • Fot. screen ze strony wybory.gov.pl

o, że Pomorze uchodzi za bastion Platformy Obywatelskiej, nie jest dla nikogo niespodzianką. W Gdańsku Koalicja Europejska odnotowała wynik najlepszy w kraju. Prawo i Sprawiedliwość odnotowuje w stolicy Pomorza wynik o ponad połowę gorszy od rezultatu KE.Pełne, oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego to kwestia godzin, jeśli nie minut. Państwowa Komisja Wyborcza ma już dane z 99.31 proc. komisji w całym kraju.Na stronach PKW można znaleźć wyniki z poszczególnych województw, powiatów czy gmin. Dane z Gdańska dość mocno wyróżniają się na tym tle.Koalicja Europejska wygrała w Gdańsku z wynikiem 60,29 proc. Prawo i Sprawiedliwość straciło tu do lidera ponad 30 punktów, notując wynik 26,53 proc. I tylko te dwa ugrupowania przekroczyły w stolicy Pomorza próg wyborczy.Niewiele gorszy wynik KE odnotowała w Warszawie. W stolicy na zjednoczoną opozycję zagłosowała ponad połowa wyborców. Zupełnie inaczej wyglądają dane z Podkarpacia – tam na PiS zagłosowało 65 proc. uczestników niedzielnych wyborów