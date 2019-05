Rozenek wspiera byłego męża podczas jego pobytu w szpitalu. Stan aktora jest poważny

Małżeństwo rozpadło się w 2013 roku. • Fot. Wojciech Surdziel / Agencja Gazeta

połowie maja aktor Jacek Rozenek trafił do szpitala. Jest podobno w bardzo ciężkim stanie. Była żona aktora Małgorzata Rozenek–Majdan wspiera ojca swoich dzieci w zmaganiach z ciężką chorobą. Często odwiedza go z synami w lecznicy – czytamy w magazynie "Flesz".Przyczyny złego stanu zdrowia Jacka Rozenka nie są znane. Wiadomo jednak, że aktor choruje już od dłuższego czasu. W połowie marca zasłabł za kulisami jednego z przedstawień w warszawskim Teatrze Kamienica, w którym występuje.Według doniesień magazynu aktor trafił niedawno do szpitala. Ze względu na stan zdrowia odwołano wszystkie jego występy. "Jak udało nam się ustalić, stan jest bardzo poważny. Od menadżerki aktora, Barbary Muzyki dowiedzieliśmy się, że odwołał on występy, nagrania i szkolenia, bo czeka go kilkumiesięczna rehabilitacja" – napisał "Flesz". Małgorzata Rozenek-Majdan systematycznie odwiedza w szpitalu swojego byłego męża. Składa mu wizyty wraz z dwoma synami, Stanisławem i Tadeuszem. Celebrytka nie chce jednak udzielać żadnych informacji na temat stanu zdrowia jej byłego partnera. "Bardzo proszę o uszanowanie naszej obecnej sytuacji" – odpowiedziała dziennikarzowi.To nie pierwszy raz, kiedy Rozenek-Majdan wspiera ojca swoich dzieci, z którym rozstała się w 2013 roku. Wcześniej u pierwszej żony aktora Katarzyny Litwiniuk zdiagnozowano raka. Perfekcyjna Pani Domu zaangażowała się wówczas w zbiórkę pieniędzy, zorganizowanej dla chorej kobiety.