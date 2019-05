Koniec Koalicji Europejskiej? Politycy PSL niezadowoleni z wyniku, dają jasny sygnał

Władysław Kosiniak-Kamysz nie ma powodu do radości. Choć trzech kandydatów ludowców pojedzie do Brukseli, to partia traci elektorat na rzecz PiS. • Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

ybory pokazały, że PiS przejmuje elektorat na wsi, co z kolei spędza sen z oczu działaczom PSL. Otwarcie mówi się o tym, że choć kandydaci Stronnictwa pojadą do Brukseli, to mandaty dostaną wyłącznie dzięki wyborcom Platformy Obywatelskiej. A ludowcy zaczynają przebąkiwać o odejściu z Koalicji Europejskiej.Jak wynika z doniesień portalu Onet, politycy PSL sceptycznie oceniają korzyści, jakie płyną z przystąpienia partii do Koalicji Europejskiej. Co prawda kilku polityków kojarzonych z ludowcami pojedzie do Brukseli, to jednak szefostwo partii z niepokojem obserwuje, jak wyborcy PSL zmieniają sympatię i głosują na PiS.– Znam swój region, bo kandyduję stąd od lat. Kiedy analizuję wyniki, to widzę wyraźnie, że nasz elektorat zagłosował na PiS – powiedział w wywiadzie dla portalu Onet.pl członek ścisłych władz PSL. – Będziemy mieli swoich europosłów, ale dzięki głosom wyborców Platformy – dodał anonimowo rozmówca portalu. Ludowom udało się wysłać do Brukseli trzech polityków. Jarosław Kalinowski kandydował na Mazowszu, Krzysztof Hetman w województwie lubelskim, a Adam Jarubas w Małopolsce i świętokrzyskiem.W najbliższą sobotę Rada Naczelna PSL będzie omawiać wyniki wyborów. Ludowcy deklarują, że do wakacji zostaną podjęte decyzje o tym, co dalej. – Nastroje są raczej takie, żeby do Sejmu startować samodzielnie i walczyć z PiS o pozycję na wsi. Może razem z PO i SLD wystartujemy do Senatu – wyznał w wywiadzie dla Onet jeden z bliskich współpracowników Władysława Kosiniaka-Kamysza Tymczasem jeszcze w lutym sondaże polityczne pozwalały sądzić, że PSL jest siłą zdolną wpływać na wyniki wyborów. Według Kantar Millward Brown Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na 186 mandatów, Platforma Obywatelska (wraz z Nowoczesną) – 120, Wiosna – 76, Kukiz'15 – 32, Sojusz Lewicy Demokratycznej – 22, Polskie Stronnictwo Ludowe – 17, a Wolność na 6. Jeden mandat przypadłby jeszcze Mniejszości Niemieckiej.źródło: Onet