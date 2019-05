"Wstyd, obciach, coś niepojętego!". Owsiak nie wytrzymał i podsumował Polaków po wyborach

Jerzy Owsiak jest zdania, że duża część Polaków olała wybory do Europarlamentu. • Fot. Screen / Kręcioła TV

ider Wielkiej Orkiestry Świątecznej w mocnych słowach odniósł się do wyników niedzielnych eurowyborów w Polsce. Zdaniem Jurka Owsiaka, Polacy sami zgotowali sobie ten los, olewając głosowanie do Parlamentu Europejskiego.– Panowie i panie trzeba wziąć na przetrzymanie i trzeba wziąć się w garść.(...) Głównym problemem jest to, że ponad połowa Polaków olała ten dzień, nie poszła na wybory, miała to gdzieś – rozpoczął Jurek Owsiak.– Jest to nieprawdopodobne, nie do przyjęcia w mojej głowie.To rzecz niebywała, że wolny naród w większości rezygnuje z tej możliwości, wstyd, obciach, coś niepojętego. Wstydźcie się ci wszyscy, którzy nie poszliście na wybory. Nie ma tu żadnej wymówki – ocenił.Owsiak uznał, że "nie ma na kogo głosować" to żadne wytłumaczenie. Zdaniem lidera Orkiestry, to właśnie od tych wyborów będzie zależało to, czy wieczne narzekanie Polaków będzie miało sens.Tak więc szef WOŚP skrytykował tych, którzy zostali w domach. Mimo tego że frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego była rekordowa i wyniosła 45,68 proc. Wybory były też wyjątkowe ze względu na rekordowo małą liczbę oddanych głosów nieważnych.Zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając ponad 45 proc. głosów . Niespodziewanie daleko w tyle uplasowała się Koalicja Europejska, na którą głosowało 38 proc. wyborców. Próg wyborczy przekroczyła jeszcze Wiosna Roberta Biedronia – ponad 6 proc. poparcia. Nie udało się to Konfederacji, choć sondaż exit poll dawał jej podobne poparcie do Wiosny.