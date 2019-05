"Dziękuję za mądrość". Dumny Duda powołał się na własne słowa i ocenił wybory

Andrzej Duda podziękował Polakom za udział w wyborach. Zdaniem głowy państwa tak wysoka frekwencja świadczy o tym, że nasza demokracja się ugruntowuje. • Fot. Screen / YouTube / prezydent.pl

ziękuję za mądrość, za wysłuchanie przede wszystkim mojego apelu. Jestem bardzo dumny z moich rodaków, że pokazali taki sposób rozumienia demokratycznych procesów – tak prezydent Andrzej Duda skomentował wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego.Głowa państwa zwróciła udział na rekordową frekwencję. Zdaniem Andrzeja Dudy, świadczy ona o tym, że nasza demokracja jest coraz silniejsza.– Dziękuję, że mój apel o wzięcie udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego został wysłuchany. Ta nieprawdopodobnie wysoka frekwencja jest fenonemalną wiadomością. Wszystkim naszym europosłom daje to bardzo silną legitymację w przestrzeni europejskiej – ocenił prezydent.– To pewnie jeden z lepszych wyników w Europie, jeśli chodzi o frekwencję. To pokazuje dojrzałość naszego społeczeństwa, że nasza demokracja się ugruntowuje, że ludzie rozumieją, jaka jest wartość i waga ich głosu – dodał.W zupełnie odmiennym tonie wybory do Europarlamentu skomentował szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy . Dla Jurka Owsiaka ponad 45-procentowa frekwencja to dowód na to, że połowa Polaków olała wybory.– Jest to nieprawdopodobne, nie do przyjęcia w mojej głowie.To rzecz niebywała, że wolny naród w większości rezygnuje z tej możliwości, wstyd, obciach, coś niepojętego. Wstydźcie się ci wszyscy, którzy nie poszliście na wybory. Nie ma tu żadnej wymówki – komentował Jurek Owsiak.