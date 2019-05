"Architekt sukcesu". Wyjątkowo czołobitny materiał o Kaczyńskim w "Wiadomościach"

Telewizyjne "Wiadomości" obwołały Jarosława Kaczyńskiego architektem sukcesu PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego. • Fot. Screen / Wiadomości / TVP

utor tego sukcesu mógł być tylko jeden. A nawet nie autor... "architekt"! Rządowe "Wiadomości" TVP uczciły zwycięstwo PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego pochwalnym materiałem. Inaczej niż laurką dla Jarosława Kaczyńskiego traktować tego nie można.Już na początku materiału Edyta Lewandowska podkreśliła, że lider PiS spotykał się z wyborcami w całej Polsce i była to dla niego bardzo pracowita kampania. – Komentatorzy zwracają uwagę, że tak wysokie zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości to także osobisty sukces Jarosława Kaczyńskiego – usłyszeliśmy.To jego olbrzymi sukces – komentował prof. Waldemar Paruch, doradca Mateusza Morawieckiego . – Jarosław Kaczyński jest architektem tej wygranej. Na każdym spotkaniu był liderem politycznym – dodał prof. Norbert Maliszewski, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego."Tę tezę potwierdzają najbliżsi współpracownicy Jarosława Kaczyńskiego" – dodały "Wiadomości". I zobaczyliśmy wiceprezesa PiS Joachima Brudzińskiego, który stwierdził, że "autorem tego sukcesu jest Jarosław Kaczyński". – Przejechał kilkadziesiąt tysięcy kilometrów – dodał Tomasz Poręba, szef sztabu wyborczego PiS.Dowiedzieliśmy się jeszcze, że punktem zwrotnym kampanii była Piątka Kaczyńskiego . – To nie są żadne obiecanki, to jest potężne wsparcie społeczeństwa – potwierdził sam prezes w archiwalnej wypowiedzi.Zwycięstwo PiS miało też dać zdecydowane "nie" Jarosława Kaczyńskiego wobec nieuzasadnionych żydowskich roszczeń, a także stanowcza reakcja na ofensywę światopoglądową środowisk LGBT. – To było twarde "wara od naszych dzieci" – potwierdził publicysta "Sieci" Michał Karnowski. Cały materiał "Wiadomości" można obejrzeć tutaj Prezes PiS po ogłoszeniu zdecydowanego sukcesu jego partii sam daleki jest od triumfalizmu. Jarosław Kaczyński na wieczorze wyborczym a także już po ogłoszeniu oficjalnego wyniku wyborów przestrzegał przed tym, że adwersarze PiS są ciągle silni. – Przeciwnicy ciągle są aktywni i chcą walczyć – mówił lider prawicy.