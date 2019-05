"Bez was Polacy byliby jak dzieci we mgle". Pawłowicz mobilizuje media publiczne na... kolejne wybory

Krystyna Pawłowicz z PiS po wyborach wystosowała apel do mediów narodowych. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

o wyborczym zwycięstwie PiS Krystyna Pawłowicz skierowała specjalny apel do mediów narodowych i szefa TVP Jacka Kurskiego. "Nie zwalniajcie tempa! Jesień niedługo" – wskazała. Jej zdaniem Polacy bez przekazu od publicznych nadawców byliby "jak dzieci we mgle". Krystyna Pawłowicz na finiszu kampanii wyborczej zachęcała w sieci do głosowania na PiS. Po ogłoszeniu oficjalnych wyników i odtrąbieniu sukcesu partii, przyszedł czas podziękowań, o których posłanka nie zapomniała. Pawłowicz tym razem użyła Twittera, by zwrócić się do przedstawicieli mediów narodowych, a w szczególności prezesa Telewizji Polskiej."TVP, Wiadomości, Redaktorzy TVP INFO, prezesie Jacku Kurski! NIE ZWALNIAJCIE tempa! Jesień niedługo... Bez Was Polacy byliby jak dzieci we mgle,wodzone do urn wyborczych na własną zgubę przez antyPL media. Wam też DZIĘKUJEMY! I oczekujemy obrony informacyjnej w tej nierównej walce" – napisała Pawłowicz.Nie wszyscy podzielają zdanie Pawłowicz odnośnie funkcjonowania TVP. Władysław Kosiniak-Kamysz w TVN24 mówił wprost, że "fałszywa propaganda, która się rozsiewała w telewizji rządowej", miała wpływ na wyniki wyborów. – Opozycja była winna wszystkiemu. Oczernianie opozycji, na przykład - że chcemy jakiejś wojny z Kościołem, że nie szanujemy wspólnoty. Tego było tak dużo, że to wywiera wpływ – ocenił w "Kropce nad i" Szef ludowców dodał, że "dzięki propagandzie telewizji, wiele osób zostało wprowadzonych w błąd, zostało oszukanych".