Szydło miała wymówkę, by nie odpowiadać dziennikarzowi po angielsku. Kuriozalne tłumaczenie

Beata Szydło znowu musiała się tłumaczyć z tego, jak mówi po angielsku.

eata Szydło zdeklasowała rywali w wyborach do PE i już może się pakować do Brukseli i Strasburga. Przy okazji wróciła kwestia jej znajomości angielskiego. W Radiu ZET wicepremier była pytana o niedawną konferencję, kiedy usłyszała pytania w tym języku od zagranicznego dziennikarza. Dlaczego wtedy odpowiedziała po polsku? Wicepremier znalazła wytłumaczenie.Jeszcze niedawno Beata Szydło zapewniała, że w związku ze startem w wyborach do PE cały czas uczy się angielskiego . Tymczasem, kiedy była premier usłyszała pytania w tym języku podczas konferencji prasowej , wydawała się mocno skonsternowana i odpowiedziała po polsku.Do tej sytuacji nawiązała w Radiu ZET Beata Lubecka, która rozmawiała z byłą premier. – Zadał mi pytanie dziennikarz z kraju, który chce opuścić UE. Odpowiedziałam po polsku, bo nie uważam, że miałabym na polskiej konferencji odpowiadać po angielsku. Ten pan doskonale znał język polski – stwierdziła Szydło.Kiedy prowadząca zaczęła dopytywać wicepremier o jej znajomość angielskiego, Szydło próbowała się wymigać. – Już rozmawiałyśmy na ten temat – ucięła. Lubecka chciała się dowiedzieć, czy przedstawicielka PiS da sobie radę pod względem języka w Parlamencie Europejskim. – Poradzę sobie. Proszę się nie przejmować – zapewniła.źródło: Radio ZET