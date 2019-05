Momoa wspomina plan zdjęciowy "Gry o Tron". "Byliśmy zbyt spłukani, żeby wrócić do domu"

Momoa wcielił się w pierwszych dwóch sezonach serialu w postać Khala Drogo. • Fot. Facebook.com/GameOfThrones

ktor znany z roli przywódcy Dothraków Khala Drogo dodał na Instagramie nostalgiczny wpis, w którym wspomina plan zdjęciowy "Gry o Tron". Hawajczyk zachwyca się chwilami spędzonymi podczas kręcenia serialu. Okazuje się jednak, że nie zawsze było lekko.Choć Momoa pojawił się jedynie w pierwszym i drugim sezonie serialu HBO, to wciąż kibicował swoim kolegom z planu, których postaci dotrwały do finału sagi. Aktor wielokrotnie dawał się ponieść nostalgii związanej z "Grą o Tron" , dodając niejednokrotnie zdjęcia ze spotkań z Emilią Clarke (serialową żoną Khala Drogo).Tym razem Hawajczyk opublikował na swoim instagramowym profilu wpis, w którym wspomina przerwę między nagraniami oraz odbytą w tym czasie podróż po zielonych wzgórzach Irlandii. "Przeglądałem zdjęcia na telefonie i znalazłem to. Gdzieś na poboczu, jakiś cichy parking w Donegal. To był cudowny i z pozoru zwykły wyjazd z moim najlepszym przyjacielem Brianem. Mieliśmy małą przerwę podczas kręcenia serialu i byliśmy zbyt spłukani, żeby wrócić do domu, więc wynajęliśmy vana w Belfaście i zaczęliśmy zwiedzać piękną i wspaniałą Irlandię, szukając największej pinty Guinnessa jaka może istnieś" – napisał w poście."Okazało się, że wszędzie jest idealnie. Tylu cudownych ludzi i historii… Cenię te chwile. To były najprostsze momenty, które najbardziej pamiętam. Wciąż tęsknię za rodziną. Byłem tak długo w drodze i teraz czuję się tak, jakby to był dopiero początek” – czytamy na jego profilu.Hawajczyk dodał do wpisu zdjęcie, na którym widać, jak leży cały uśmiechnięty na dwóch dmuchanych materacach wewnątrz starego vana.