Czerwińska na wylocie? Premier chce zmian nie tylko w resortach ministrów odchodzących do PE

Minister Terasa Czerwińska zostanie zdymisjonowana?

o Parlamentu Europejskiego po wyborach odejdzie łącznie pięcioro członków rządu. Wymienić trzeba będzie także rzeczniczkę rządu. Okazuje się jednak, jak ustalili reporterzy RMF FM, że premier będzie szukał następców nie tylko na te stanowiska. Rekonstrukcja ma objąć także Teresę Czerwińską, minister finansów.Premier Mateusz Morawiecki przez długi czas oprócz funkcji premiera pełnił także stanowisko ministra rozwoju i finansów. Kiedy dostał od Sejmu wotum zaufania oddał tekę i pieczę nad budżetem Teresie Czerwińskiej.Minister nie była optymistycznie nastawiona do rozdawniczej polityki Prawa i Sprawiedliwości. Widać to było po jej reakcjach, a raczej jej braku, po ogłoszeniu "piątki Kaczyńskiego". Widocznie Czerwińska, jak nikt inny w rządzie wiedziała najlepiej, że państwa po prostu na to nie stać, ale wolała milczeć. I to chyba przesądziło o decyzji premiera, który zaczął rozważać jej dymisję, o czym pisaliśmy w kwietniu Jednak kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego była w tamtym momencie ważniejsza, niż "rozprawienie się" z niezsubordynowaną minister. Dlatego powyborcza rekonstrukcja stała się do tego doskonałą okazją. Jak podaje RMF FM jego dziennikarze ustalili, że premier planuje dymisję Teresy Czerwińskiej i chce, żeby nastąpiło to jeszcze w tym miesiącu.Przypomnijmy, że Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński muszą znaleźć także zastępstwo za wicepremier Beatę Szydło, szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietę Rafalską, szefową MEN Annę Zalewską, wiceministra Patryka Jakiego, minister ds. pomocy humanitarnej Beatę Kempę, a także rzeczniczkę rządu Joannę Kopcińską i rzeczniczkę PiS, wicemarszałek Sejmu Beatę Mazurek.źródło: RMF FM