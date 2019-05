Mąż Zofii Klepackiej to cichy bohater. Gdyby nie on, nie byłoby sukcesów windsurferki

Lucio Noceti, mąż Zofii Klepackiej, zrezygnował dla niej z żeglarskiej kariery. • Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

Z

ofia Klepacka nie daje o sobie zapomnieć. Wcześniej atakowała środowiska LGBT, w niedzielę starła się z Kingą Rusin pod lokalem wyborczym. Co wiadomo o jej życiu prywatnym? Jak przekonuje, to właśnie rodzina jest dla niej najważniejsza.

Mężem Zofii Klepackiej jest Argentyńczyk Lucio Noceti, którego poślubiła w 2007 r. Polka ma z nim dwójkę dzieci – syna Mariano (ur. w 2009 r.) i córkę Marię (ur. w 2013 r.). Noceti to cichy bohater Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 r., z których Polka przywiozła brązowy medal. To dzięki mężowi windsurferka uprawia zawodowo sport.



Noceti wychowywał Mariano

Także był wcześniej zawodowym żeglarzem, a po narodzinach syna pary Mariano wziął na siebie obowiązki związane z wychowaniem dziecka. Wszystko po to, by żona mogła się skupić na sporcie.



– Gdyby nie decyzja Lucio (Noceti porzucił dla niej karierę - red.), ja bym musiała zostawić deskę. Rodzina jest dla mnie najważniejsza. To fundament. Wybrałabym dom i dziecko, gdybym nie miała oparcia w mężu. Dzięki niemu nadal pływam – powiedziała przed igrzyskami w Londynie nasza windsurferka.