Duchowny skazany prawomocnie za molestowanie dzieci nadal jest księdzem. Pracuje w DPS

Ksiądz skazany za pedofilię nadal jest księdzem. Pracuje w DPS w Siedlcach. • Fot. Rafał Mielnik / Agencja Gazeta

D





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

zięki filmowi braci Sekielskich na jaw wychodzą kolejne "grzechy" Kościoła i wymiaru sprawiedliwości. Tak jest w przypadku księdza Władysława Ł. nazwanego przez media "wampirem z Lututowa". To właśnie we wsi Lututów w łódzkiem dopuścił się molestowania i znęcania nad ośmioletnimi dziećmi. Za kratki nie trafił, bo dostał wyrok w zawieszeniu. Jak ustalił "Dziennik Łódzki", duchowny nadal jest księdzem i pracuje w DPS w Siedlcach.Jak podaje " Dziennik Łódzki " nietrudno jest ustalić, że skazany za przestępstwa seksualne i przemoc wobec dzieci były proboszcz parafii w Lututowie pełni posługę w Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach.Władysław Ł. został skazany w 2005 roku za molestowanie ośmioletnich uczniów i znęcanie się nad nimi. Ksiądz miał bić je wskaźnikiem i stosować kary fizyczne. Jednemu z chłopców miał naderwać ucho i ugryźć go w szyję. Z tego powodu media nazwały go "wampirem z Lututowa". Proboszczowi zarzucano także obmacywanie dziewczynek. Przyznał się "tylko" do znęcania.Sąd Rejonowy w Wieluniu był bardzo łaskawy dla księdza. Za oba czyny wyznaczył mu karę roku i ośmiu miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata oraz czteroletni zakazem wykonywania zawodu nauczyciela. Ze strony Kościoła nie spotkała go za to żadna kara. Nie musiał więc zrzucać sutanny.Pięć lat później ksiądz Ł. zgłosił się do siedleckiego DPS. Jego podanie o pracę pozytywnie rozpatrzył bp Zbigniew Kiernikowski po zasięgnięciu opinii biskupa kaliskiego. Wszystko przeszłoby bez echa, gdyby nie film braci Sekielskich , który zmusił m.in. Diecezję Siedlecką do wyciągnięcia na wierzch "brudów", w tym sprawy Władysława Ł.Z oświadczenia, które wydały władze diecezji, wynika, że Ł. dostał pozytywną opinię, chociaż hierarchowie wiedzieli o przestępstwach popełnionych przez księdza. Mało tego – ks. Jacek Świątek – Dyrektor Diecezjalnego Bura Prasowego w Siedlcach, chwali posługę księdza, który ponad dekadę temu został skazany za molestowanie i przemoc wobec dzieci.– W ciągu 9 lat pracy w diecezji siedleckiej nie wpłynęła żadna skarga na jego posługę czy zachowanie, szczególnie w zakresie czynów wskazanych w wyroku sądowym. Cieszy się dobrą opinią dyrekcji, pracowników i pensjonariuszy DPS w Siedlcach, jak również np. uczestników nocnych pielgrzymek do sanktuarium w Mokobodach – czytamy w oświadczeniu przedstawiciela kurii źródło: " Dziennik Łódzki