Nie sądziliśmy, że w tym "I'll be back!" chodziło o muzykę. Schwarzenegger nagrał motywacyjny kawałek

Arnold Schwarzenegger nagrał piosenkę motywacyjną. • Fot. Screen z kanału YouTube / Andreas Gabalier

W

Polsce w pamięć zapadło nam "Pump It Up", a w zasadzie "pamperap" Danzela. Piosenka Andreasa Gabaliera i Arnolda Schwarzeneggera to jednak zupełnie coś innego. Poprzez historię swojego życia popularny Terminator próbuje zmotywować młodsze pokolenia do działania.Piosenkę rozpoczyna Andreas Gabalier, który w krótkiej melorecytacji przypomina historię Arnolda Schwarzeneggera . Mamy zatem dzieciństwo w Austrii, hegemonię w świecie kulturystyki i początki w Hollywood. Potem do głosu dochodzi główna gwiazda numeru – żelazny Arnie.Do utworu został dołączony klip, dlatego możemy jednocześnie usłyszeć i zobaczyć, jak Terminator radzi sobie przed mikrofonem. Arnold Schwarzenegger stara się dotrzeć do słuchaczy z jasnym przekazem – uwierz w siebie, haruj ciężko, by zrealizować swoje marzenia, a sam zobaczysz, że sukces jest tuż za rogiem.Brzmi jak klasyczna korpomowa, jednak kiedy mówi ci to sam Terminator, Conan, Egzekutor, Jack Slater i pogromca kosmicznego mordercy w jednym, chyba bezpieczniej będzie po prostu zacząć "pompować". W przeciwnym razie Arnold spełni jedno "I'll be back" i skończy się twoje "biorę się za siebie od jutra".