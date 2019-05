Śledztwo ws. Macierewicza umorzone. Tomasz Piątek: zrobili wszystko, by go nie przesłuchać

Prokuratura umorzyła śledztwo ws. Antoniego Macierewicza po zawiadomieniu Tomasza Piątka. • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

P

rokuratura umorzyła śledztwo ws. Antoniego Macierewicza po zawiadomieniu Tomasza Piątka. – Już się odwołałem, a dokładnie - złożyłem zażalenie do sądu – informuje w rozmowie z naTemat.pl autor książki "Macierewicz i jego tajemnice".Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie umorzył śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień służbowych przez Antoniego Macierewicza . Decyzja zapadła 10 maja.Łukasz Łapczyński, rzecznik prokuratury, w rozmowie z press.pl poinformował, że "analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego w świetle art. 231 kk i art. 234 kk, wykazała, iż nie doszło do realizacji znamion czynów zabronionych wskazanych w zawiadomieniu o przestępstwie".Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego szefa MON złożył Tomasz Piątek , autor słynnej już książki "Macierewicz i jego tajemnice". W rozmowie z naTemat.pl dziennikarz podkreślił, że już się odwołał od decyzji śledczych – złożył zażalenie do sądu.– Mój pełnomocnik i ja fundamentalnie nie zgadzamy się z decyzją. W naszej ocenie Prokuratura zrobiła wszystko, co mogła, by nie przesłuchać Antoniego Macierewicza i nie wyjaśnić przez to sprawy do końca. Zlekceważyła ujawnione okoliczności – mówi nam Tomasz Piątek.Mec. Łukasz Chojniak, pełnomocnik dziennikarza nie ma wątpliwości, że prokuratura "zlekceważyła okoliczności mogące świadczyć o niedopełnieniu obowiązków przez Ministerstwo Obrony Narodowej, gdy jego szefem był Antoni Macierewicz".źródło: "Press"