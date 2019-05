Kukiz dostaje "sygnały z PiS" na jesienne wybory. Jednym zdaniem uciął spekulacje

Paweł Kukiz ujawnił, że PiS go kusi na jesienne wybory. Odpowiedział stanowczo. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

aweł Kukiz dołączy do Zjednoczonej Prawicy na jesienne wybory parlamentarne? Polityk przyznał, że jest kuszony przez PiS do startu ze wspólnej listy. Lider Kukiz’15 oświadczył, że "nie ma takiej opcji".Kilka dni po wyborach do Parlamentu Europejskiego rozpoczęło się budowanie fundamentów na jesień, kiedy Polacy wybiorą swoich przedstawicieli do Sejmu. Paweł Kukiz na Facebooku ujawnił, że dochodzą do niego sygnały z PiS, by dołączył do Zjednoczonej Prawicy."Będę do końca walczył o nasze ideały, o Państwo dla Obywateli, a nie dla partyjnych karteli, o demokrację, której nigdy nie było i nie ma w Polsce, o obniżanie, a nie podwyższanie podatków! – napisał Kukiz w swoim poście na Facebooku.Dla niego sprawa głosów z PiS odnośnie wspólnej listy w wyborach jest prosta. "Oświadczam- nie ma takiej opcji!" – stwierdził."Już raz - na samym początku tej kadencji Sejmu - odmówiłem PiS-owi wejścia w koalicję. I zdania nie zmienię, bez względu na sondażowe wyniki, bez względu na pokusy partycypacji w podziale łupów" – przypomniał.Kukiz zapowiedział też, że nigdy się nie podda i nie odda idei, z którymi wszedł do Sejmu. "Nie oddam sumienia i obietnicy, że nigdy Was nie zdradzę. Nawet mimo tego, że przez wielu zostałem zdradzony" – wskazał.