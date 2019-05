Po tym sondażu Schetyna naprawdę powinien przemyśleć rezygnację. Wyborcy KE wskazali lidera

Wyborcy Koalicji Europejskiej jasno dają do zrozumienia, że Grzegorz Schetyna nie nadaje się na przyszłego premiera i lidera opozycji. • Fot. Dominik Gajda / Agencja Gazeta

G





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

rzegorz Schetyna jako szef największej partii wchodzącej w skład Koalicji Europejskiej w powszechnej świadomości pozostaje automatycznie liderem opozycji. Problem w tym, że głosującym na KE to się nie podoba. Sondaże wskazują na to, że potrzebna jest zmiana przywództwa.Koalicja Europejska przegrała wybory do Parlamentu Europejskiego. Nie przekonała do siebie wyborców, gdyż kampania była miałka i bez polotu. Niepokój budzi przede wszystkim to, kto stoi na czele zjednoczonej opozycji. Zdaniem wyborców KE, Grzegorz Schetyna jest złym liderem i gdyby koalicja wygrała wybory parlamentarne, nie powinien zostać premierem.Sondaż został przygotowany przez Ipsos na zlecenie portalu OKO.press na kilka dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wynika z niego wyraźnie, że większość wyborców KE na czele opozycji woli zobaczyć Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szefa ludowców wskazało aż 39 proc. badanych, podczas gdy na szefa PO... zaledwie 22 proc. Jeszcze mniejszym zaufaniem cieszą się Włodzimierz Czarzasty, Katarzyna Lubnauer i Robert Biedroń.Co piąty badany stwierdził, że żadna z tych osób nie nadaje się na lidera. Warto przy tym wspomnieć, że podobne badania przeprowadzono w sierpniu 2017 roku. I już wówczas Grzegorz Schetyna był źle oceniany. Na pozycji przywódcy zjednoczonej opozycji widziano najchętniej Władysława Frasyniuka, a wyborcy Platformy Obywatelskiej wskazywali Borysa Budkę jako najlepszego lidera.Tymczasem Grzegorz Schetyna pewnie dzierży ster władzy w PO i nic nie wskazuje na to, by to się miało zmienić. Dla wyborców Koalicji Europejskiej może to oznaczać konieczność pogodzenia się z kolejną porażką. Tym razem w wyborach do parlamentu, które odbędą się już na jesieni.źródło: OKO.press