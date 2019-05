W Warszawie już wszystko jasne. W stolicy PiS został znokautowany

W Warszawie Koalicja Europejska wygrywa zdecydowanie. • Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta

Wyniki wyborów europejskich w Warszawie. • Fot. screen ze strony wybory.gov.pl

99,36 proc. – tyle już głosów przeliczono w Warszawie po niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Do stolicy zawsze trafiają głosy oddane w obwodach za granicą. Zatem już teraz można powiedzieć, że w Warszawie sytuacja jest zupełnie jasna – tu Koalicja Europejska pokonała PiS ogromną przewagą, zdobywając ponad połowę głosów.50,04 proc. – to wynik zjednoczonej opozycji w Warszawie. Rezultat PiS-u jest niemal o połowę gorszy – 27,84 proc. Na trzecim miejscu w Warszawie znalazła się Wiosna (10,69 proc.). Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły w stolicy progu wyborczego.Najlepszy wynik spośród wszystkich warszawskich dzielnic Koalicja Europejska odnotowała - to raczej nie jest niespodzianka - w Wilanowie . W tej dzielnicy na KE zagłosowało ponad 61 proc. wyborców, PiS poparło niespełna 18 proc. głosujących.Najlepszy wynik PiS z kolei odnotowano na Pradze-Północ. Tu partia Jarosława Kaczyńskiego zdobyła niemal 36 proc. głosów, KE ponad 41 ( dane PKW z Warszawy można śledzić tutaj ).W całym kraju jak dotąd PKW przeliczyła blisko 96 proc. głosów. Według najnowszych danych przewaga PiS nad KE wynosi 8 punktów . Oficjalne, ostateczne wyniki wyborów europejskich to kwestia godzin