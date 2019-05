Tak się tworzy nowa koalicja? SLD, Wiosna, Razem i Zieloni tworzą wspólny projekt

SLD, Wiosna, Razem i Zieloni tworzą wspólny projekt. Czy na naszych oczach rozpada się Koalicja Europejska i powstaje zjednoczona lewica? • Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

hoć pozornie wszystkie formacje lewicowe są ze sobą skłócone i nie stronią od wzajemnych złośliwości, to jak się okazuje, mają wspólny cel. Idea nazywa się " świeckie państwo" i już w czwartek w Warszawie będzie można spotkać się z liderami wszystkich liczących się partii lewicowych. Czy na naszych oczach rodzi się zjednoczona lewica?"W czwartek od godz. 10 do 11:30 na warszawskiej 'Patelni' przy Metrze Centrum, przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty wraz z liderami innych partii, m.in. Adrianem Zandbergiem z Partii Razem, przedstawicielami Wiosny oraz Partii Zieloni będzie zbierał podpisy pod projektem 'Świeckie Państwo'" – głosi komunikat prasowy, rozesłany wieczorem przez biuro prasowe SLD po polskich redakcjach.I te wieści mocno zaskakują. Obok siebie stają bowiem przedstawiciele SLD, Wiosny i Razem, którzy od dawna pozostają w konflikcie. Jeszcze przed wyborami wydawać się mogło, że jakiekolwiek porozumienie między tymi formacjami jest niemożliwe. Zresztą po wyborach też nie brakowało złośliwości, Włodzimierz Czarzasty chętnie naśmiewał się ze słabego wyniku Wiosny.– Jak słyszę, że Wiosna dostała 11 proc. w Słupsku i jest to wielki sukces, to jak na prezydenta tysiąclecia, króla Karpat, wydaje mi się, że to nie jest jakiś rewelacyjny wynik – śmiał się szef SLD w jednym z wywiadów.Tymczasem okazuje się, że największe partie lewicowe nagle potrafią się dogadać. Co więcej wspólnie podejmują próbę realizacji jednego z kluczowych postulatów swojego elektoratu, czyli idei świeckiego państwa. Czy z tego może urodzić się szeroka koalicja lewicy?Jeszcze we wtorek Robert Biedroń zapewniał, że Wiosna pójdzie do wyborów parlamentarnych osobno. Jednak wobec relatywnie słabych sondaży Razem, Wiosny i SLD wizja zjednoczonej lewicy być może nie jest tak nierealna, jak dotąd się wydawało.