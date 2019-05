Przegrana przypomniała, jak słaby jest mandat Schetyny w PO. Pamiętacie wynik partyjnych wyborów?

Czy Grzegorz Schetyna po przegranych wyborach powinien zrezygnować funkcji przewodniczącego PO? Ewa Kopacz tak zrobiła. • Fot. Bartosz Bańka / Agencja Gazeta

rzegorz Schetyna został szefem PO w wyniku partyjnych wyborów, do których doszło po przegranej Ewy Kopacz walce o Sejm i Senat z 2015 roku. Jednak od początku mandat Schetyny nie był mocny. Po kolejnych przegranych wyborach rodzi się więc pytanie, czy polityk nie powinien pójść w ślady poprzedniczki i poddać swe przywództwo weryfikacji.O byłej szefowej Platformy Obywatelskiej można powiedzieć, że zachowała się honorowo. Gdy jej partia w 2015 roku osiągnęła tak słaby wynik, że Prawo i Sprawiedliwość było w stanie samodzielnie powołać rząd, Ewa Kopacz nie walczyła o utrzymanie funkcji. Nowym przewodniczącym partii został Grzegorz Schetyna. Jednak jego mandat nie było nigdy zbyt mocny. Choć w wyniku zakulisowych rozgrywek ostatecznie był jedynym kandydatem, zdobył... 91 proc. głosów. Trzeba też pamiętać, że w głosowaniu wzięło udział zaledwie 52 proc. działaczy PO. Być może to tłumaczy, dlaczego Schetyna zawsze bardzo starannie układa listy wyborcze i nawet nie dopuszcza do siebie myśli, by na listy te trafili jego ewentualni konkurenci w walce o władzę w partii.Takie zachowanie jednak sprawiło, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego na próżno było szukać Bogdana Zdrojewskiego czy innych od lat niezmiennie popularnych polityków PO. A to mogło przyczynić się do bardzo słabego wyniku Koalicji Europejskiej i przegranej z PiS o 6,91 pp.W środowisku opozycji nie brakuje głosów, że winę za tę przegnaną osobiście ponosi właśnie przewodniczący Grzegorz Schetyna . Rodzi się więc pytanie, czy nie powinien on wreszcie poddać swe przywództwo weryfikacji. Wszakże badania wskazują, iż nawet wyborcy opozycji twierdzą, że nie powinien być liderem