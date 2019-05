W wyborach europejskich PSL zdobyło... nowy mandat w Sejmie! Skutek uboczny decyzji PiS

Kampania wyborczej Możdżanowskiej okazała się skuteczna, więc PiS... traci jednego posła w Sejmie na rzecz PSL. • Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta

P

SL dokonało sztuki, jaka nie udała się innym ugrupowaniom. W wyborach europejskich partia ta zyskała nie tylko trzy mandaty w Parlamencie Europejskim. Okazuje się, że szczegółowe wyniki niedzielnego głosowania sprawiają, iż ludowcy zdobyli jeden mandat więcej w polskim Sejmie.Podkradanie sobie posłów w trakcie kadencji Sejmu jest stałą praktyką i właściwie nie ma w tym żadnej sensancji. Tak zrobiło między innymi Prawo i Sprawiedliwość, które "przejęło" posłankę PSL Andżelikę Możdżanowską . W lipcu 2017 roku odeszła ona z PSL, by w połowie października zostać sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz pełnomocnikiem rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw. Później oficjalnie przystąpiła do klubu parlamentarnego PiS. Andżelika Możdżanowska dynamicznie kontynuowała karierę polityczną. W lutym 2018 roku została sekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, a następnie dostała się na listę wyborczą PiS do Parlamentu Europejskiego i zdobyła mandat.Już niedługo opuści ona Polskę i zgodnie z prawem wyborczym jej miejsce w Sejmie zajmie kolejna osoba z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego w okręgu kaliskim. Będzie to Piotr Walkowski, który zasiadał już w Sejmie VI i VII kadencji. Takie rozstrzygnięcie oznacza, że za sprawą sukcesu PiS... przewaga PiS w krajowym parlamencie zmalała właśnie o jeden głos.