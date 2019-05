Zimny prysznic dla Beaty Szydło. Polacy powiedzieli w sondażu, czy chcą jej jako prezydenta

Beata Szydło uzyskała w sondażu prezydenckim wynik 7,4 proc. • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

D

użo mówiło się o tym, że po świetnym wyniku w wyborach europejskich Beata Szydło może mieć aspiracje sięgające Pałacu Prezydenckiego. Tymczasem Polacy wypowiedzieli się w najnowszym sondażu "Rzeczpospolitej" na temat kandydata PiS w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Andrzej Duda wciąż ma największe poparcie, zaś Beatę Szydło mało kto widzi jako przyszłego prezydenta.Według sondażu SW Reseatch dla "Rz" na obecnego prezydenta Andrzeja Dudę zagłosowało 30,5 proc. ankietowanych. Jak podaje agencja badawcza, Duda miałby większe poparcie m.in. wśród mężczyzn lub osób w wieku od 25 do 34 lat. Swój głos chętniej oddaliby na niego mieszkańcy wsi.Jeżeli chodzi o Beatę Szydło – jej poparcie wynosi jedynie 7,4 proc. Okazuje się, że pomimo sukcesu, jaki wicepremier osiągnęła w wyborach do europarlamentu (według PKW zagłosowało na nią ponad 524 tys. osób), niewielka część Polaków widzi ją jako dobrą kandydatkę na prezydenta.Jak podaje sondaż, blisko co trzeci badany (30,7 proc.) odpowiedział, że wolałby zobaczyć kandydaturę kogoś innego. 31,5 proc. Polaków nie potrafi określić swojego stanowiska.źródło: "Rzeczpospolita"