"Tak niewiele zabrakło do tej okrągłej rocznicy". Poruszający wpis Magdaleny Adamowicz o jej mężu

Magdalena Adamowicz w 20. rocznicę ślubu wspomniała zmarłego męża Pawła Adamowicza. • Fot. Twitter.com / @Adamowicz_Magda

M





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

agdalena Adamowicz opublikowała w sieci poruszający post. 29 maja przypadała rocznica jej ślubu z Pawłem Adamowiczem – zamordowanym w styczniu prezydentem Gdańska."29 maja 1999 roku połączyła nas miłość" – napisała Magdalena Adamowicz na Twitterze. Do swoich postów dołączyła też dwa zdjęcia ze ślubu z Pawłem Adamowiczem."Dziękuję Ci, kochany Pawle, za każdy pojedynczy dzień, który spędziliśmy razem, za każdą rozmowę, za twoje uściski, za to, jakim byłeś ojcem dla naszych kochanych córeczek. Tak niewiele zabrakło nam do tej okrągłej rocznicy" – dodała Adamowicz.Wdowa po zamordowanym prezydencie Gdańska podkreśliła, że tym razem obchodziłaby ze swoim mężem 20. rocznicę ślubu. "Mam Ci tak dużo do powiedzenia, tak bardzo chciałabym zamknąć oczy i kiedy znowu je otworzę zobaczyć, że jesteś obok" – wyznała.Paweł Adamowicz został zaatakowany w trakcie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prezydent Gdańska trafił do szpitala, gdzie lekarze walczyli o jego życie, ale 14 stycznia przekazano tragiczną informację. Pawła Adamowicza nie udało się uratować Po śmierci męża Magdalena Adamowicz zaangażowała się w politykę. Startowała w wyborach do PE z list Koalicji Europejskiej i zdobyła mandat europosła