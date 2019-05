"Przegrana była do przewidzenia". Julia Pitera wskazała słabości kampanii KE

Julia Pitera skrytykowała Koalicję Europejską. Jej zdaniem przegrana w wyborach do PE była do przewidzenia. • Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta

rzegrana KE była do przewidzenia – powiedziała Julia Pitera z PO w programie "Fakt Opinie". Polityk nie potrafiła wskazać plusów kampanii wyborczej zjednoczonej opozycji i zastanawiała się, co dzieje się z językiem partii Grzegorza Schetyny.– Moi koledzy nie wiedzieli do miesiąca przed wyborami czy będą na listach wyborczych, na jakich miejscach będą. Nie mogli przygotować plakatów, ulotek, ruszyć w teren – wymieniała Julia Pitera zapytana o kampanię wyboczą Koalicji Europejskiej.Polityk zdobyła się też na odważne stwierdzenie pod adresem całej KE. – Nie wygramy wyborów obrażając wyborców, to się nie uda – przekonywała.Pitera nie może zrozumieć, dlaczego z pierwszego miejsca w Warszawie startował akurat Włodzimierz Cimoszewicz. – Gdyby to była Ewa Kopacz wynik byłby lepszy, a to odbiło się na wyniku całej KE – oceniła.Zdaniem przedstawicielki PO budowanie bardzo szerokiej koalicji partii opozycyjnych przed zbliżającymi się jesienią wyborami do parlamentu, nie jest dobrym pomysłem. – Wybory nie są sumą partii politycznych. Elektorat PO nieco zgubiliśmy – wskazywała w programie.Więcej szczegółów na temat kampanii wyborczej KE ujawniła ostatnio "Gazeta Wyborcza" . Dziennik informował, że za kampanię Koalicji Europejskiej odpowiadali ci sami ludzie, którzy pracowali przy nieudanej walce o reelekcję Bronisława Komorowskiego.źródło: "Fakt Opinie"