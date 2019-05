Znowu jest moc! Tegoroczny singiel Męskiego Grania zachwyca fanów, a skład orkiestry jest imponujący

Tegoroczna Męskie Granie Orkiestra ma wyjątkowo liczny skład • Fot. Kadr z YouTube / Męskie Granie

adszedł ten moment w roku! Nie, to nie Boże Narodzenie, ale nowy singiel Męskiego Grania. W tym roku śpiewają go Nosowska, Zalewski, Organek i Igo, a fani są pod dużym wrażeniem. Męskie Granie to jedno z największych muzycznych wydarzeń roku w Polsce. W projekcie biorą udział gwiazdy polskiej muzyki, bilety wyprzedają się na pniu, a na singiel fani czekają niecierpliwie cały rok. Zeszłoroczny utwór "Początek" Dawida Podsiadły, Krzysztofa Zalewskiego i Korteza stał się zresztą olbrzymim przebojem.Znamy już skład tegorocznej Męskiej Granie Orkiestry, która pojedzie w trasę koncertową po Polsce już po raz dziesiąty. Tym razem na scenie pojawią się: pierwsza dyrektorka artystyczna Męskiego Grania Katarzyna Nosowska , Organek, Igo z zespołu Bass Astal x Igo oraz – drugi rok z rzędu – Krzysztof Zalewski.W internecie zadebiutował już również singiel. To piosenka "Sobie i Wam", do której tekst napisała Nosowska, a muzykę skomponowała wraz z Marcinem Macukiem. Teledysk do piosenki w jeden dzień dorobił się ponad 1,5 miliona wyświetleń, a reakcje są w większości pozytywne. "Od razu wpadła mi w ucho", "Jak zwykle świetna robota", "Świetna pozytywna energia", "Za każdym razem brzmi coraz lepiej" – piszą internauci.Tegoroczna trasa Męskie Granie obejmie siedem miast: Poznań (13 lipca), Kraków (20 lipca), Gdynię (27 lipca), Wrocław (3 sierpnia), Katowice (10 sierpnia), Warszawę (17 sierpnia) i Żywiec (24 sierpnia).Jeśli ktoś chce posłuchać "Sobie i Wam" na żywo musi się śpieszyć – błyskawicznie wyprzedały się już wszystkie bilety w przedsprzedaży i podobnie będzie pewnie i w sprzedaży regularnej. Ta rozpocznie się 6 czerwca o godzinie 10, a bilety będą imienne.