Ten radiowy dialog dowodzi, jaką klapą okazała się kampania KE. Pytanie było banalne

Krzysztof Hetman wyłożył się na pytaniu w RMF FM. Chodziło o hasło Koalicji Europejskiej. • Fot. YouTube.com / Fakty RMF FM

W





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

iceszef PSL dał się łatwo zagiąć na antenie RMF FM. A przy okazji pokazał, jak nieudolna była kampania Koalicji Europejskiej. Krzysztof Hetman zapytany o hasło wyborcze KE, nie potrafił powtórzyć go w całości.Krzysztof Hetman w ostatnich wyborach do PE uzyskał mandat z ramienia PSL. Polityk startował z okręgu lubelskiego i zdobył 105 908 głosów. Można powiedzieć, że swoje zadanie wykonał, ale w ostatniej audycji RMF FM pokazał, jak nieudolna była kampania całej Koalicji Europejskiej. Co zrobił wiceszef PSL? Wyłożył się na prostym pytaniu, które zadał mu Marcin Zaborski. – Pamięta pan hasło Koalicji Europejskiej? – dopytywał prowadzący. "Wielki Wybór" – odparł Hetman, co było tylko częścią odpowiedzi. – I co dalej? – nie odpuszczał dziennikarz. – "Twoja przyszłość" – wypalił polityk.Przypomnijmy, że poprawna nazwa hasła KE to: "Przyszłość Polski. Wielki Wybór”. – No właśnie. To jest m.in. problem ostatniej kampanii. Miałem swoje hasło i koncentrowałem się na swoich działaniach – bronił się Hetman.– Kampania na pewno mogła być lepsza, ale nie będę zrzucał winy na jednego czy drugiego partnera – uciął polityk.źródło: RMF FM