"Chamstwo jest ich cechą". Legutko wściekły po tym, jak politycy PO nie podali ręki Morawieckiemu

Prof. Ryszard Legutko skomentował fakt niepodania ręki premierowi przez europosłów PO. • Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Gazeta

P





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

odczas odbierania zaświadczeń przez nowych europosłów niektórzy przedstawiciele Platformy Obywatelskiej nie uścisnęli dłoni premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. W mocnych słowach skomentował to Ryszard Legutko z PiS.Przypomnijmy, politycy PO, a wśród nich Bartosz Arłukowicz, Róża Thun i Danuta Huebner , nie podali ręki przedstawicielom władzy z PiS, gdy odbierali swoją nominację. Nagrany incydent wydarzył się podczas zaświadczenia otrzymania mandatów do Europarlamentu. Wydawała je Państwowa Komisja Wyborcza. Słowa Ryszarda Legutki , który także dostał się do Parlamentu Europejskiego, przytacza serwis braci Karnowskich, wPolityce.pl.– Mogli nie przyjść, zaświadczenia można odebrać pocztą. Skoro jednak przyszli je odebrać osobiście, to wypadało się zachować zgodnie z protokołem i zasadami dobrego wychowania. Jak widać, nie są dobrze wychowani. Nie miałem zresztą co do tego złudzeń – skomentował prof. Legutko.– Jak widać nie są dobrze wychowani. (…) Chamstwo jest charakterystyczną cechą tej grupy politycznej – dobitnie podsumował europoseł.źródło: wPolityce.pl