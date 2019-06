Andrzej Duda pochwalił się zdjęciem z podróży. "Mniejszego loga się nie dało wcisnąć?"

Prezydent Andrzej Duda pochwalił się zdjęciem z podróży, ale został skrytykowany. • Fot. Maciej Jaźwiecki / Agencja Gazeta

"Nachalna reklama coca coli u prezydenta. Mniejszego loga się nie dało wcisnąć?"

rezydent Andrzej Duda dodał na Instagramie zdjęcie z podróży do Azerbejdżanu. Nie wszystkim fotografia z Baku się jednak spodobała. "Prezydent zachowuje się teraz jak Heniek" – to tylko jeden z krytycznych komentarzy pod wpisem. Uwagę internautów przykuł zwłaszcza jeden szczegół."Azerbejdżan. Baku nocą. Charakterystyczne wieżowce 'Trzy płomienie'" – takimi słowami opatrzył swój wpis prezydent Andrzej Duda . "Piękne zdjęcie", "Pięknie tam", "Bardzo ładnie i czysto", "Prezydent nocny paparazzi przepiękny widok" – brzmią niektóre komentarze.Jednak nie wszyscy podzielają ten zachwyt. "Prezydent zachowuje się teraz jak Heniek który wyjechał na all inclusive za granice i lata z obłędem w oczach z telefonem w łapie. Czy Prezydent zdaje sobie sprawę jak to niepoważnie i komicznie wygląda? – skrytykowała Andrzeja Dudę jedna z osób."Poproszę wskazać przynajmniej kilku innych prezydentów (innych krajów) którzy wrzucają średniej jakości "pocztówki" z podroży służbowych. Czekam (i nie Donald Trump)" – brzmi kolejny komentarz.Prezydentowi Andrzejowi Dudzie dostało się jednak za coś jeszcze... Chodzi o reklamę coca-coli. Byli bowiem tacy, którzy uznali, że logo firmy jest nachalnie promowane na zdjęciu. "Mniejszego loga się nie dało wcisnąć?" – czytamy następny komentarz internauty.