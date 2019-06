Dudy w Gdańsku nie będzie. Obchody 4 czerwca zapowiadają się jako pełne podziałów

Podczas obchodów rocznicy wyborów 4 Czerwca, które potrwają łącznie 12 dni zabraknie prezydenta Andrzeja Dudy. • Fot. Michał Lepecki / Agencja Gazeta

W

Gdańsku już stanął na Placu Solidarności okrągły stół, przy którym w najbliższych dniach będą obchodzone uroczystości związane z wyborami 4 czerwca. Pośród zaproszonych gości zabraknie prezydenta RP Andrzeja Dudy.O plac Solidarności przez kilka tygodni toczył się spór między władzami miasta i dyrekcją ECS a związkowcami z "Solidarności". Prezydent Gdańska chciała w tym historycznym zorganizować publiczną debatę przy okrągłym stole, by w ten sposób uczcić rocznicę pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Wojewoda pomorski Dariusz Drelich jednak przyznał prawa do organizacji imprezy związkowcom, a ci nie chcieli słyszeć o okrągłym stole.W końcu jednak miasto porozumiało się z "Solidarnością" i na placu stanął mebel. Obchody rocznicy potrwają łącznie 11 dni, a zaczęły się już w sobotę. Organizatorzy spodziewają się tysięcy gości. I choć wypadałoby się cieszyć z osiągniętego porozumienia i pięknej pogody, to obraz całości psuje jeden szczegół.Jak informuje "Gazeta Wyborcza", w obchodach rocznicy obalenia komunizmu nie weźmie udziału prezydent Andrzej Duda Na "Święcie Wolności i Solidarności" ma za to pojawić się przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Wcześniej spekulowano o tzw. Ruchu 4 czerwca, który pod jego egidą miałby zostać powołany w Gdańsku, by "przegrupować" opozycję przed kolejnymi wyborami.źródło: "Gazeta Wyborcza"