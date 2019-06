To on zlecił zabójstwo Zbigniewa Ziobry i trzech policjantów. Policja pokazała jego twarz

Jan Stefaniuk poszukiwany jest za zlecenie morderstwa Zbigniewa Ziobry. • Fot. Sławomir Kamiński / AG / źródła policji

P

olska i holenderska policja poszukują Jana Stefaniuka. Mężczyzna na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania podejrzany jest o zlecenia zabójstwa Zbigniewa Ziobry i trzech policjantów. Miała to być zemsta za przejęcie 120 kg dopalaczy.Handlował dopalaczami, teraz się ukrywa. Policja zgarnęła należące do niego 120 kg niebezpiecznych substancji, ten w ramach zemsty zlecił morderstwo trzech funkcjonariuszy i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry . Sąd wydał za Janem Stepaniukiem Europejski Nakaz Aresztowania.Gdzie ukrywa się podejrzany? Tego na razie nie wiadomo, szuka go policja polska i holenderska. Ostatnio widziany był w... holenderskim areszcie. Trafił tam zresztą za handel dopalaczami. Wyszedł warunkowo i zniknął. Nie można wykluczyć, że wciąż planuje zamachy na ministra i policjantów. Jednemu z przestępców miał zaoferować 100 tysięcy złotych za życie polityka.W związku z listem gończym za mężczyzną policja opublikowała nie tylko jego dane osobowe, ale i jego twarz: