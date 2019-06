Trump przypomniał sobie o... pielgrzymce Jana Pawła II do Polski. W oświadczeniu zwrócił uwagi na jego zasługi

Donald Trump wydał specjalne oświadczenie z okazji 40 rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. • Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

40 lat temu rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Z tej okazji w specjalnym oświadczeniu Donald Trump przypomniał słowa papieża. Zdaniem prezydenta USA Wojtyła rzucił wówczas "wyzwanie represyjnym siłom komunizmu w Polsce i reszcie Europy". Donald Trump stwierdził, że pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w 1979 roku zmieniła bieg historii. Zdaniem prezydenta USA miliony ludzi mogą się dziś cieszyć wolnością właśnie dlatego, że Karol Wojtyła nie bał się przyjechać do Polski. Trump przypomniał, że Jan Paweł II przez całe życie walczył o ludzką godność i wolność religijną.Trump przypomniał też historyczne słowa, które padły w Warszawie. "I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II , papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!". "Obyśmy nadal byli wzmacniani jego słowami" – napisał w oświadczeniu prezydent Trump.