Biedroń w jednym wstrzelił się w nastroje Polaków. Jest sondaż dotyczący wejścia Wiosny do Koalicji Europejskiej

apytano Polaków, czy ich zdaniem Wiosna powinna samodzielnie wystartować w wyborach parlamentarnych, czy też raczej przyłączyć się do koalicji. Co trzeci badany stwierdził, że tylko "w kupie siła", ale jeszcze więcej osób uznało, że Wiosna powinna wystartować osobno.Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego wiele partii opozycyjnych połączyło swoje siły i ruszyły wspólnie do walki o zwycięstwo. Do Koalicji Europejskiej nie dołączyła jednak Wiosna , a jej lider Robert Biedroń przekonywał, że dzięki temu uda się pokonać PiS. Nie udało się, PiS zebrał najwięcej mandatów, a projekt "Koalicja Europejska" w sobotę opuściło PSL.Tymczasem zbliżają się kolejne wybory, tym razem do Sejmu i Senatu. Na zlecenie "Rzeczpospolitej" pracownia SW Research zbadała nastroje Polaków i zadała im ważne pytanie: czy Wiosna powinna przed jesiennymi wyborami wejść do koalicji, czy jednak startować osobno.Wynik sondażu powinen spodobać się liderowi Wiosny. Robert Biedroń , który lubi podkreślać niezależność swojej formacji, uważa, że Wiosna powinna wystartować osobno – i tego samego zdania jest 37 proc. badanych. Co ciekawe, niewiele mniej Polaków ma odmienne zdanie. Za tym, by Wiosna połączyła siły z resztą opozycji jest 34 badanych. 29 proc. badanych nie ma wyrobionego zdania na ten temat.źródło: rp.pl