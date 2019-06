Graliśmy jak nigdy, przegraliśmy po przypadkowym karnym. Polacy odpadli z MŚ U-20

Polska odpadła z mundialu U-20. • Fot. Bartosz Bańka / Agencja Gazeta

ęka Dominika Steczyka i gol z rzutu karnego – w takim sposób reprezentacja Polski do lat 20 przegrała z Włochami w 1/8 finału turnieju rozgrywanego w Polsce i pożegnała się z mistrzostwami świata. Choć po 90 minutach rywalizacji trudno powiedzieć, że Polacy byli od Włochów słabsi. To był nasz najlepszy mecz na tym turnieju.Drużyna z Italii bezlitośnie wykorzystała początkową słabość podopiecznych Jacka Magiery, którzy zaczęli mecz jakby przestraszeni. Włosi przeważali, my graliśmy nerwowo, w końcu przyszła 38 minuta meczu, kiedy Dominik Steczyk zagrał ręką w naszym polu karnym.Po weryfikacji VAR arbiter nie zmienił decyzji, a do futbolówki podszedł Andrea Pinamonti. Włoch uderzył technicznie i zmylił Radosława Majeckiego.Już po zmianie stron zobaczyliśmy jednak zupełnie odmienioną reprezentację Polski. Młodzież Jacka Magiery ruszyła do ataku. Już w 51. minucie mogliśmy wyrównać, ale sytuacji sam na sam z bramkarzem Włochów nie wykorzystał Marcel Zylla.Z kolei w 73. minucie kapitalnym uderzeniem z dystansu popisał się Michał Skóraś. Piłka leciała niemalże w okienko, ale mimo to Alessandro Plizzari zdołał odbić piłkę na rzut rożny. Już po tej sytuacji swoją okazję na podwyższenie na 2:0 mieli Włosi, ale tym razem bramkarz naszej drużyny nie dał się nabrać na podcinkę Pinamontiego.Później biało-czerwoni nacierali na włoską bramkę już do końca spotkania, a Włosi ograniczyli się właściwie do – momentami dość rozpaczliwej – obrony. Gola na 1:1 nie udało się jednak zdobyć i nasza drużyna pożegnała się z turniejem.