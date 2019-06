Fani są święcie przekonani, że Katy Perry spodziewa się dziecka. Wszystko przez jej najnowsze zdjęcia

Piosenkarka od kilku lat spotyka się z Orlando Bloomem. • Fot. Instagram/katyperry

aty Perry od trzech lat spotyka się z Orlando Bloomem. Para zaręczyła się w te Walentynki, a teraz według fanowskich teorii piosenkarka spodziewa się z aktorem dziecka. Spekulacje pojawiły się wraz z nowymi zdjęciami amerykańskiej wokalistki.Perry zorganizowała w środę wydarzenie, które miało promować jej najnowszy singiel "Never Really Over". W evencie udział wzięli nie tylko celebryci, ale także wybrana przez piosenkarkę grupka jej fanów nazywana KatyCats. Podczas imprezy paparazzi zrobili Perry zdjęcia, na których rzekomo widać jej ciążowy brzuszek."Ma delikatnie zarysowany brzuszek, który sugeruje, że jest w ciąży. Widać też, że promienieje. Może to dziecko, a może dobry burger. Czas pokaże” – napisała jedna z fanek na Instagramie.W środowej imprezie Katy Perry zaprezentowała się w dość luźnej pomarańczowej kreacji. Zdaniem fanów wokalistka ubrała się w ten sposób, ponieważ nie chciała dzielić się z mediami swoją dobrą nowiną. Katy Perry spotyka się od 2016 roku z aktorem Orlando Bloomem. Ich burzliwy związek przeżywał wzloty i upadki – niejednokrotnie zagraniczne tabloidy donosiły o ich prawdopodobnym zerwaniu. Na szczęście para wciąż ze sobą jest. W lutym Bloom oświadczył się Perry.