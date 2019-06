Kompromitacja policji. W dniu wyborów każdy mógł dowiedzieć się, gdzie są czołowi politycy

Podsłuchując policję w dniu wyborów można było usłyszeć nawet dane osobowe obywateli zgłaszających nieprawidłowości wyborcze. • Fot. Piotr Skórnicki / Agencja Gazeta

I

lu policjantów podczas wyborów zabezpieczało siedzibę PIS przy nowogrodzkiej? O której godzinie spodziewano się przyjazdu premiera Morawieckiego? Gdzie policjanci podjęli jakąś interwencję? Tego wszystkiego można było się dowiedzieć w dniu wyborów podsłuchując policyjny kanał. I to pomimo podjętych środków ostrożności."Przy Nowogrodzkiej 84/86. Obejmuję to nadzorem. Czekamy na premiera" – cytat z filmu sensacyjnego? Bynajmniej, to tekst, jaki mógł usłyszeć każdy, kto przesłuchuje policyjne pasmo w eterze. Ale to nie wszystko. Można było się też dowiedzieć z podsłuchanych rozmów, że na przykład szef MSZ Jacek Czaputowicz odmówił asysty SOP podczas głosowania. W takim przypadku przeprowadzenie zamachu byłoby dziecinnie proste.To jednak nie wszystko. Ze składanych przez radio meldunków można było się dowiedzieć nawet danych personalnych osób składających zawiadomienia o nieprawidłowościach wyborczych. Przy takich danych numer telefonu policjanta zajmującego się sprawami cyberbezpieczeństwa to już niewinna igraszka. A ten numer też pojawił się w komunikatach.I to wszystko pomimo wdrożenia procedur BRAVO-CRP wprowadzanych w "przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym". Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, do podsłuchiwania policji wystarczy sprzęt za kilkaset złotych, który w dodatku można całkiem legalnie kupić w sklepie lub na bazarze.– To się nie zmienia od lat. Przez dyletanctwo, brak profesjonalizmu i lekkomyślność. Potrzeba wyobraźni i odpowiedzialności, a to, że wszystkim zarządzają dzisiaj politycy, powoduje, że wyłącza się odpowiedzialność na niższych szczeblach – skomentował kompromitację policji w rozmowie z "DGP" Paweł Wojtunik, były szef Centralnego Biura Śledczego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.źródło: DGP