Zapadł wyrok w sprawie zabójstwa przy barze z kebabem. Sąd skazał Tunezyjczyka

apadł wyrok w sprawie zabójstwa przy barze z kebabem w Ełku. Sąd Okręgowy w Suwałkach skazał Tunezyjczyka Lassada A. na 12 lat więzienia. Mężczyzna zapłaci też zadośćuczynienie matce i siostrze zmarłego.O wyroku w sprawie głośnego morderstwa, do którego doszło w w noc sylwestrową z 2016 na 2017 rok informuje RMF FM.Oskarżony o zabójstwo 21-latka był Tunezyjczyk Lassad A. Prokuratura wnioskowała o wymierzenie mu kary 12 lat więzienia, i właśnie taki wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Suwałkach. Obrona Tunezyjczyka domagała się uniewinnienia.Ponadto jak podaje RMF FM, skazany ma zapłacić w sumie 70 tys. zł zadośćuczynienia matce i siostrze zmarłego. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.Przypomnijmy, że 21-letni Daniel R. zginął obok baru z kebabem w centrum Ełku. Mężczyzna wcześniej miał wbiec do budynku i zabrać stamtąd dwie butelki napojów. Ruszyli za nim Tunezyjczyk, pracujący tam jako kucharz oraz Algierczyk – właściciel lokalu. Kiedy dogonili 21-latka, zaczęła się awantura, podczas której młody mężczyzna został pchnięty nożem. Nie udało się go uratować.Po tym, jak przed lokalem z kebabem zginął 21-latek, w mieście doszło do zamieszek źródło: RMF FM