Karczewski też zaatakował Dulkiewicz. Riposta prezydent Gdańska była stanowcza

"Gości zaprasza się w godny sposób, a nie na chodniku!" – pouczył prezydentkę Gdańska Stanisław Karczewski w odpowiedzi na kontrowersyjne zachowanie premiera Mateusza Morawieckiego. Odpowiedzi Aleksandry Dulkiewicz marszałek Senatu chyba się jednak nie spodziewał.W Gdańsku trwają uroczyste obchody z okazji 30. rocznicy pierwszych wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Z tej okazji przed Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku stanął okrągły stół, przy którym mają usiąść i debatować politycy, samorządowcy, aktywiści i obywatele.Zaproszenia do rozmów nie przyjął jednak premier Mateusz Morawiecki, który w poniedziałek zupełnie zignorował Aleksandrę Dulkiewicz . Prezydentka Gdańska próbowała zaprosić szefa rządu do okrągłego stołu, ten jednak w towarzystwie obstawy po prostu poszedł dalej. Na późniejszej konferencji prasowej oburzające zachowanie premiera skomentowała również sama Dulkiewicz , a sam Morawiecki zasugerował, że prezydentkę Gdańska jednak... widział Opinia publiczna ostro krytykuje zachowanie Morawieckiego, jednak w obronie premiera stanął marszałek Senatu Stanisław Karczewski . "Jutro uroczyste posiedzenie Senatu z okazji 30. rocznicy wolnych wyborów. Pisemne zaproszenia przesłałem do byłych senatorów m. in. do Donalda Tuska i byłych prezydentów przed kilkoma tygodniami" – napisał na Twitterze, po czym zwrócił się bezpośrednio do Dulkiewicz: "Szanowna Pani prezydent Dulkiewicz, gości zaprasza się w godny sposób, a nie na chodniku!".Marszałek nie musiał długo czekać na odpowiedź. I to ciętą. "Panie Marszałku, zarówno do Pana, jak i Pana Premiera Morawieckiego wysłałam zaproszenia już w kwietniu..." – zripostowała prezydentka Gdańska. Załączyła również zdjęcie zaproszenie do szefa rządu na uroczystości 30. rocznicy wolnych wyborów, na którym rzeczywiście widnieje data... 11 kwietnia.Na to polityka Prawa i Sprawiedliwości już nie odpowiedział.