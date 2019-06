Dulkiewicz skomentowała zachowanie Morawieckiego. Premier powinien poczuć zawstydzenie

Aleksandra Dulkiewicz przewodniczy w Gdańsku obchodom rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r. • Fot. Bartosz Banka / Agencja Gazeta

nia Metropolii Polski świętuje w Gdańsku obchody 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r. Podczas konferencji prasowej w poniedziałek jej członkowie – prezydenci miast na czele z Aleksandrą Dulkiewicz – nie tylko ogłosili, kto będzie nowym patronem unii, ale również zareagowali na oburzające zachowanie premiera Morawieckiego wobec prezydentki Gdańska.Prezydenci polskich miast w poniedziałek wspólnie brali udział w imprezach, jakie odbywają się w Gdańsku w 30. rocznicę pierwszych wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 roku . Nad Bałtyk przyjechały głowy 12 miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polski : Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia.Na konferencji prezydentów i prezydentek nie obyło się bez przytyku w stronę premiera Mateusza Morawieckiego. – Szkoda, że pan premier nie przyjął zaproszenia do rozmowy – powiedziała dobitnie prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.Przypomnijmy bowiem, że wcześniej w poniedziałek Morawiecki zupełnie zignorował Dulkiewicz . Prezydentka Gdańska próbowała zaprosić szefa rządu na rozmowy przy okrągłym stole, ten jednak nawet się nie zatrzymał, tylko w towarzystwie obstawy po prostu poszedł dalej, co zostało uwiecznione na szeroko komentowanym nagraniu.Na spotkaniu członków Unii Metropolii Polski nie zabrakło również wzruszającego gestu. Ogłoszono bowiem, kto od teraz będzie patronem Unii. Będzie to zamordowany w styczniu prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, o czym poinformował prezydent Białegostoku i jednocześnie prezes zarządu Unii Metropolii Polski Tadeusz Truskolaski .To symboliczna decyzja prezydentów polskich miast. Adamowicz – przez prawie 21 lat prezydent Gdańska i członek Unii Metropolii Polski – został zaatakowany przez nożownika podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na scenie na gdańskim Targu Węglowym. Polityk zmarł następnego dnia w szpitalu , a kondolencje spływały z każdej części Polski. W dniu jego pogrzebu ogłoszono również żałobę narodową.