Już wiadomo, kto wejdzie do rządu Morawieckiego. Wszystko według planu Kaczyńskiego

Z rządu Mateusza Morawieckiego na pewno odejdzie Joachim Brudziński. Według RMF FM w resorcie MSWiA ma go zastąpić Elżbieta Witek. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

nane są nowe szczegóły zapowiadanej na 4 czerwca rekonstrukcji rządu. Z informacji RMF FM wynika, że Joachima Brudzińskiego w MSWiA zastąpi Elżbieta Witek. Na tym jednak nie koniec doniesień o nieuniknionych zmianach. Rekonstrukcja rządu jest konieczna, ze względu na rezultat wyborów do PE. Mandaty zdobyła spora część obecnego rządu . Europosłami zostaną m.in. szef MSWiA Joachim Brudziński, minister edukacji Anna Zalewska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz minister Beata Szydło.Giełda nazwisk w związku z rekonstrukcją ruszyła już dawno, ale stacja RMF FM ujawniła teraz dokładne szczegóły. Okazuje się, że Brudzińskiego zastąpi prawdopodobnie Elżbieta Witek. Z kolei Bożena Borys-Szopa pojawi się w resorcie rodziny za Elżbietę Rafalską.Skąd akurat takie decyzje? Według RMF FM Jarosławowi Kaczyńskiemu zależało na tym, by przed wyborami ocieplić wizerunek MSWiA. Poza tym prezes PiS miał uznać, że Witek po rozstaniu z rządem Beaty Szydło dała dowód lojalności.Co ciekawe, Witek miała być przymierzana także do resortu rodziny pracy i polityki społecznej. Kaczyński podobno nie zgodził się na awans wiceministra Stanisława Szweda, którego forsowała obecna minister Elżbieta Rafalska. Ostatecznie tym resortem ma pokierować była Główna Inspektor Pracy Bożena Borys-Szopa.Wcześniej RMF FM podawała, że uroczystość związana z mianowaniem nowych ministrów odbędzie się 4 czerwca około godz. 10:30 . Oficjalny termin pozostaje jednak owiany tajemnicą.źródło: RMF FM