Piątek pokazał romantyczne zdjęcie ze ślubu. To naprawdę piękna scena

Krzysztof Piątek poślubił swoją ukochaną w sobotę • Fot. Instagram / pjona_9

rzysztof Piątek wziął ślub ze swoją ukochaną w weekend, o czym nie poinformował mediów ani fanów. Teraz piłkarz opublikował zdjęcie ze swoją świeżo poślubioną żoną. Robi wrażenie!Gwiazda A.C. Milanu i reprezentacji Polski poślubił prawniczkę Paulinę Procyk w sobotę w zabytkowym zamku w Łogowie Lubuskim. Ślub Piątka był zaskoczeniem dla jego fanów, odbył się bowiem w tajemnicy. Według "Super Expressu" sobotnia uroczystość była raczej kameralna, a sam Piątek musiał zrezygnować tego dnia z porannego treningu reprezentacji.Teraz piłkarska gwiazda opublikowała na Instagramie zdjęcie ze ślubu. Na romantycznej fotografii Piątek całuje szczęśliwą żonę na tle pięknej, obrośniętej bluszczem ściany. Pod zdjęciem nie brakuje życzeń i gratulacji, również od kolegów Piątka z obu drużyn.Paulina Procyk poznała Krzysztofa Piątka, gdy ten był jeszcze graczem klubu Zagłębie Lubin. Prawniczka przenosiła się wraz ze sportowcem do Krakowa, Genui, a następnie do Mediolanu. Para zaręczyła się 2018 roku.W niedzielę po ślubie Piątek wrócił z powrotem do ciężkich treningów przygotowujących go do eliminacji do mistrzostw Europy . Polska reprezentacja ma zagrać w piątek 7 czerwca mecz z Macedonią.