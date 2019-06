PiS jednak nie uda się przyćmić Tuska. Rekonstrukcja rządu będzie z samego rana

Rekonstrukcja rządu odbędzie się pod czujnym okiem Jarosława Kaczyńskiego • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

M





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ówiono, że PiS będzie chciało za wszelką cenę odwrócić uwagę od przemówienia Donalda Tuska na Święcie Wolności i Solidarności w Gdańsku. To się jednak nie uda. Rekonstrukcja rządu, która miała przykryć wystąpienie szefa RE, przebrzmi w mediach nim Tusk stanie na mównicy. Zapowiadana rekonstrukcja rządu oraz zaprzysiężenie nowych ministrów ma się odbyć we wtorek około godz. 10:30 – ustalili reporterzy RMF FM. Dziennikarze powołują się na informacje, które zdobyli w KPRM oraz KPRP, władze jednak jeszcze ich nie potwierdzają. Z doniesień mediów wynika jednak, że do wspomnianej rekonstrukcji wszystko jest już gotowe.Oznacza to, że ogłoszenie zmian w rządzie – które odbędzie się akurat w 30. rocznicę pierwszych wolnych wyborów 4 czerwca 1989 – nie zbiegnie się w czasie z przemówieniem Donalda Tuska w Gdańsku. Szef Rady Europejskiej wystąpi bowiem o godz. 17:30, czyli całe siedem godzin po rekonstrukcji. I tuż przed głównymi wydaniami programów informacyjnych...Wcześniej niektórzy komentatorzy spekulowali, że w obawia przed słowami Donalda Tuska obozowi "dobrej zmiany" przetasowaniami w rządzie uda się przykryć medialnie wystąpienie szefa RE. Ten plan się jednak nie powiedzie, gdyż wieczorem rekonstrukcja nie będzie już "gorącym" tematem.Rekonstrukcja rządu jest konieczna, ze względu na rezultat wyborów do PE. Mandaty zdobyła spora część obecnego rządu. Giełda nazwisk w związku z rekonstrukcją ruszyła już dawno, ale stacja RMF FM ujawniła teraz dokładne szczegóły . Okazuje się, że szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego zastąpi prawdopodobnie Elżbieta Witek. Z kolei Bożena Borys-Szopa pojawi się w resorcie rodziny za Elżbietę Rafalską.