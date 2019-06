Dulkiewicz komentuje zajście z Morawieckim. Wyjaśniła, dlaczego do niego podeszła

Aleksandra Dulkiewicz do ostatniej chwili miała nadzieję, że porozmawia z premierem. • Fot. Michał Ryniak / Agencja Gazeta

poniedziałek w Gdańsku rozpoczęły się z pompą obchody 30. rocznicy wyborów 4 czerwca, ale prawdopodobnie wiele osób zapamiętało z tej uroczystości tylko to, jak premier Mateusz Morawiecki potraktował prezydent miasta Aleksandrę Dulkiewicz. – Tliła się we mnie nadzieja, że skorzysta z zaproszenia – powiedziała w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Dulkiewicz.– W kwietniu wysłałam do pana premiera zaproszenie do Gdańska na święto wolności i solidarności. Odpowiedź nie nadeszła, i to nie była dobra wróżba – przyznała Dulkiewicz na łamach dziennika.Jednocześnie i tak liczyła na to, że premier znajdzie czas dla niej i dla wielu innych osób. – Ale tak zostałam wychowana, że jak do domu przyjeżdża gość, to się go wita i zaprasza do stołu. Jak mogłam nie powitać premiera polskiego rządu? Tliła się we mnie nadzieja, że skorzysta z zaproszenia i poświęci nam, gdańszczankom i gdańszczanom oraz gościom z całej Polski, chwilę czasu, by razem świętować – podkreśliła.Przypomnijmy: do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Gdańsku zignorował Aleksandrę Dulkiewicz . Później Kancelaria Premiera poprawiała swoje tweety , z których początkowo wynikało, że premier widział Aleksandrę Dulkiewicz.źródło: Gazeta Wyborcza