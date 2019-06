Wieniawa powiedziała "nie" Baronowi w fundamentalnej kwestii. Jest tak jak z jej poprzednim facetem

Julia Wieniawa ceni sobie niezależność. • Fot. Instagram / @juliawieniawa

Bartosz Świderski

ktorka Julia Wieniawa jest od kilku tygodni oficjalnie dziewczyną Aleksandra Milwiwy-Barona, o czym oboje mówią chętnie w wywiadach. Jest jednak coś w ich związku, co może stać się kością niezgody – zdradziła w rozmowie z magazynem "Party" mama Wieniawy. Związek Julii Wieniawy z Antkiem Królikowskim to już przeszłość. Oboje poszli do przodu i znaleźli nowe miłości. Wieniawa od kilku tygodni spotyka się z muzykiem Aleksandrem Milwiwą-Baronem, po jakimś czasie zostali parą. Niedawno ujawnili oficjalnie swój związek przed mediami Oboje spędzają mnóstwo czasu razem, co widać na stronach portali plotkarskich. Ich szczęście może jednak zmącić temat wspólnego mieszkania. Przypomnijmy, że poprzedniemu partnerowi Wieniawy pomysł mieszkania osobno nie odpowiadał. I wygląda na to, że z Baronem Wieniawa też mieszkać nie chce.– Oni lubią każdą wolną chwilę spędzać razem, ale jednocześnie bardzo cenią sobie swoją niezależność – powiedziała magazynowi " Party " mama Wieniawy, która jest jednocześnie jej menedżerką. Jest więc w sumie nadzieja, że Baron zniesie to lepiej niż Królikowski.Tymczasem zarówno muzyk jak i aktorka są bardzo zapracowani. Baron rusza niedługo w trasę z zespołem Afromental, a Wieniawa rozpoczyna pracę na dwóch planach filmowych.źródło: " Party