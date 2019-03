Julia Wieniawa ofiarą hejterów, bo wybrała nie tego faceta. Serio? Ludzie, zostawcie ją w spokoju

Julia Wieniawa i Aleksander Milwiw-Baron niedawno ujawnili, że są razem • Fot. Instagram / Julia Wieniawa-Narkiewicz

iężkie życie celebryty. Zwiąże się z kimś? Źle. Rozstanie? Też źle. Jest sam? Coś na pewno jest z nim nie tak. Internauci nigdy nie są zadowoleni i nie omieszkają swoim niezadowoleniem się dzielić – niekiedy w sposób uwłaczający wszelkim standardom. Teraz dostało się Julii Wieniawie, która popełniła dwa niewybaczalne "grzechy" – nie dość, że związała się z nowym mężczyzną szybko po rozstaniu, to jeszcze jej nowy partner, muzyk Alek Baron, jest o 15 lat starszy. Zgroza! Serio, kiedy damy innym ludziom po prostu żyć?Istnieje prawdopodobieństwo, że w polskim internecie nie uchował się już nikt, kto nie wie, kim jest Julia Wieniawa . 20-letnia aktorka i piosenkarka z aspirującej celebrytki szybko stała się idolką młodego pokolenia i influencerką influencerek. Na Instagramie obserwują ją ponad milion ludzi, każde zdjęcie zbiera tysiące polubień i komentarzy, a nastolatki inspirują się jej stylem.Oczywiście sława, szczególnie tak intensywna, ma również swoje cienie. Życie młodej celebrytki jest pod czujnym okiem Wielkiego Bra..., wróć, internautów. I to tej grupy internautów, która jest najbardziej rozsądna, moralna, ułożona i normalna. Oczywiście w cudzysłowie. To internauci przez wielkie "I".Jako specjaliści w każdej dziedzinie życia – od macierzyństwa przez zasady zdrowego żywienia po "dzieci głodujące w Afryce" – Internauci przez lupę przyglądają się celebrytom i zawsze służą naręczem rad, słów potępienia oraz ironicznych złośliwości. W końcu oni są wspaniali i żyją wspaniale, więc jako życiowi coache, wręcz guru, mają obawiać nawracać tych zbłąkanych.Problem jest tylko taki, że celebryci wcale o zdanie nie pytali. Jednak Internautom to wcale nie przeszkadza. W końcu każdego interesuje, co mają do powiedzenia.Być może brzmi to ostro, a internauci, którzy nie są Internautami, się na mnie obrażą. Jednak cała "afera" z Julią Wieniawą mnie po prostu ostro wkurza. Bo nie mogę po prostu znieść, kiedy ludzie wchodzą nawzajem w swoje życie z butami i stają się bogami moralizatorstwa.Wieniawa zrobiła coś, czego internet nie może wybaczyć. Ba, zrobiła to nawet kilkakrotnie.Najpierw związała się z Antkiem Królikowskim – popularnym aktorem z aktorskiej familii, do tego starszym od niej o 10 lat. Oczywiście opinii, że Wieniawa na plecach Królikowskiego wchodzi na salony i jest przebiegłą modliszką, było co niemiara. Związek celebryty i celebrytki aspirującej – to w końcu temat, który "grzeje" zawsze.Minęły dwa lata, ludzie się przyzwyczaili, ale nagle pojawili się plotki, że Wieniawa – już sławna i wpływowa, oraz Królikowski się rozstali . Nie było prania brudów, rozstanie było raczej kulturalne, jednak Internauci znowu zaatakowali. Najbardziej dostało się oczywiście Wieniawie. "Wiedzieliśmy, że tak będzie, jesteś karierowiczką, to wszystko przez Ciebie" – taka narracja dominowała.Od grudnia minęło kilka miesięcy, a "informator" Pudelka przyłapał Wieniawę i Aleksandra Milwiwa-Barona, muzyka z zespołu Afromental i jurora w "The Voice", na obiedzie w jednej z warszawskich restauracji. Huknęły plotki i szybko okazało się, że faktycznie jest coś na rzeczy. Oboje wstawili w tym samym czasie zdjęcia z Wyspy Zielonego Przylądka , ktoś też zobaczył ich, jak przytuleni idą ulicą.Internet był tak podekscytowany, a doniesień o Wieniawie i Baronie było tak dużo, że para w końcu zdecydowała się na coming out . "Julia Wieniawa i Aleksander Milwiw-Baron przyłapani na śnieżnych szaleństwach w Alpach! Jak donosi osoba z ich bliskiego otoczenia bawią się doskonale" – podpisali wspólne zdjęcie z Alp. Ironia w opisie nie kłamie – celebryci sami byli zmęczeni, maniakalnym już niekiedy, zainteresowaniem plotkarskich mediów.Jednak to jedno zdjęcie wywołało burzę. Bo Internautom przez wielkie "I" po prostu się nie spodobało, że a) Wieniawa związała się z kimś innym tak szybko po rozstaniu, b) Baron jest starszy o 15 lat, c) muzyk Afromental ma w mediach status "podrywacza" (dwukrotnie zaręczony, spotykał się chociażby z Aleksandrą Szwed czy Patrycją Kazadi, flirtował z Edytą Górniak – przypomina Pudelek).Granda.Oczywiście Internauci musieli reagować. I pouczać "zbłąkaną" i "głupią" Wieniawę. Niekiedy w sposób absolutnie nie do pomyślenia."To zdjęcie powinno mieć podpis »na wakacjach z tatą«", "Serio?! Z tym starym dziadem?", "A taka »wielka miłość" z Antkiem była", "Pani Julio, takim tempem to pół, jak nie więcej, części męskiej show biznesu Pani do 30-tki pozna" – brzmiały komentarze pod zdjęciem na profilu Wieniawy.Z kolei w komentarzach na jednym z serwisów plotkarskich ktoś stwierdził, że tak, jak Wieniawia zmienia partnerów, on "zmienia buty na wiosnę". A inny porównał ją do "prostytutki celebryckiej". "Opanuj się, dziewczyno!" – grzmiał Internauta.Trudno to nawet skomentować. Chyba słowa są zbędne – to po prostu zachowania chamskie i ordynarne. Po prostu mowa nienawiści, która mimo tragicznych wydarzeń w styczniu w Gdańsku nadal ma się świetnie.Spójrzmy prawdzie w oczy. Różnica wieku w związku – która zawsze niesamowicie elektryzuje, jak chociażby w przypadku pierwszej pary Francji – jest naprawdę mało istotna. Bo koniec końców są rzeczy ważniejsze niż wiek. Jak chociażby akceptacja, miłość czy umiejętność wspólnego oglądania Netflixa . Oprócz tego każdy inaczej przepracowuje rozstanie oraz jest gotowy na kolejny związek w innym momencie.Wszystko zależy od osoby, jest kwestią indywidualną. I to naprawdę nie nasza sprawa. Chyba warto to sobie w końcu uświadomić. Może w końcu damy innym ludziom żyć, a swoje uwagi zostawimy dla siebie?Może to niektórych zszokuje, ale Julia Wieniawa jest pełnoletnia i może robić co chce. Będzie szczęśliwa (a wygląda na szczęśliwą bardzo)? Wspaniale! Rozstanie się z Baronem? Takie jest życie, związki często nie wychodzą. Zwiąże się z kimś innym? Super, szczęścia! Postanowi wstąpić do zakonu i żyć w celibacie? Fajnie, powodzenia!Każdy wybór jest ok, bo to jej wybór. Trudno nam to jednak uszanować, zwłaszcza, że Wieniawa jest kobietą. A utarło się, że kobietę powinno się krytykować i "sprowadzać na dobrą drogę". Kobieta nie powinna tyle "romansować". A to jedna z największych bzdur.Dlaczego nie możemy być ludźmi dla ludzi? Musimy być wilkami? Dlaczego wciąż zapominamy, że niektórzy w ogóle się krytyką nie przejmą, ale inni przejmą się bardzo? Raczej powinniśmy unikać powtórki ze sprawy Moniki Lewinsky , a nie ją powtarzać.Na szczęście są też internauci mądrzy.I tego się trzymajmy.