Rekonstrukcja rządu za nami! Potwierdziły się plotki, Sasin jest nowym wicepremierem

Oto nowi ministrowie. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Pałacu Prezydenckim odbyła się kolejna rekonstrukcja rządu Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie z zapowiedziami teki otrzymali m.in. Jacek Sasin, który został wicepremierem, czy Elżbieta Witek, która została nowym szefem MSWiA.Zgodnie z pierwotnymi informacjami Jacek Sasin został wicepremierem, szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów oraz przewodniczącym Komitetu Społecznego. Zastąpił na tym stanowisku Beatę Szydło.Ponadto Marian Banaś został nowym ministrem finansów (w miejsce Teresy Czerwińskiej), Elżbieta Witek zastąpiła Joachima Brudzińskiego w MSWiA, a Dariusz Piontkowski Annę Zalewską na fotelu ministra edukacji.Zmian było więcej. Nową minister rodziny, pracy i polityki społecznej została Bożena Borys-Szopa. Michał Dworczyk i Michał Woś zostali ministrami bez teki.Na zakończenie uroczystości głos zabrał Andrzej Duda. Podziękował tym, którzy "wzięli na siebie odpowiedzialność i trud". – Patrzymy na ocenę polskiego społeczeństwa. To, jak na nas patrzą, co o nas myślą, to jedyna poważna ocena naszej działalności – mówił. – Życzę, żebyście państwo mogli po latach z satysfakcją patrzeć na tę służbę. Życzę tego szacunku społecznego, który jest nie do przecenienia – kontynuował.Rekonstrukcja rządu była niezbędna z powodu bardzo udanych dla PiS wyborów do Parlamentu Europejskiego . Do Brukseli wybierają się m.in. były szef MSWiA Joachim Brudziński czy szefowa MEN Anna Zalewska.