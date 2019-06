"Antypolskie wystąpienie". Tomasz Lis ostro odpowiada na atak portalu braci Karnowskich

Portal wPolityce.pl zarzucił Lisowi i Dulkiewicz antypolskość. • Fot. Bartosz Bańka / Agencja Gazeta

ramach 30. rocznicy wyborów z 4 czerwca Tomasz Lis poprowadził debatę samorządową upamiętniającą Pawła Adamowicza, w której udział wzięła m.in. Aleksandra Dulkiewicz. Portal wPolityce.pl zarzucił prowadzącemu i prezydent Gdańska "antypolskie" zachowanie. Dziennikarz nie czekał długo z odpowiedzią."Chcą anarchii? Lis i Dulkiewicz rozważali: Czy samorząd potrzebuje polskiego państwa, czy może się bez niego obejść" - tak brzmi tytuł artykułu opublikowanego przez wPolityce.pl. Cytowane przez portal pytanie, które zadał prowadzący debatę Aleksandrze Dulkiewicz , nazwano "wyjątkowo skandalicznym".Atak wPolityce.pl szybko skomentował na Twitterze sam Tomasz Lis . "AntyPIS- owskie, dziewczynki i chłopcy ze śmieciowego portalu, antyPIS- owskie. PiS to nie POLSKA. Zrozumiano?" – zamieścił pod wpisem portalu.Na stronie wPolityce.pl dostało się również samej prezydent Gdańska, która podczas debaty przyznała, że w przypadku wygrania przez PiS jesiennych wyborów, samorządowcy będą musieli "pakować swoje zabawki". – Albo one zostaną za nas zapakowane, bo samorządu już w Polsce nie będzie – powiedziała Dulkiewicz. Zdaniem prawicowego portalu jej nagrodzone brawami wystąpienie to skandal.źródło: wPolityce.pl