Mają dość przymusu chodzenia na obcasach. Kobiety naciskają na japoński rząd

Kobiety w Japonii mają dość przymusu chodzenia w wysokich obcasach w miejscu pracy. Przygotowały petycję do rządu (zdjęcie ilustracyjne). • fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta

W





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ysokie obcasy to element garderoby, który pracodawcy narzucają kobietom w Japonii. Teraz Japonki postanowiły zaprotestować przeciwko temu szkodliwemu i bolesnemu zwyczajowi. Złożyły do rządu petycję, która zabroni szefom dyktowania, że ich podwładne mają nosić szpilki. Swoją kampanię w tej sprawie nazwały #KuToo. Kobiety , które wsparły petycję, uważają obowiązek noszenia w pracy wysokich obcasów za dyskryminację. Nazwa ich kampanii nawiązuje do ruchu przeciwko molestowaniu seksualnemu #MeToo i jest grą słów, która łączy wyraz oznaczający buty (jap. kutsu) z wyrazem oznaczającym ból (jap. kutsuu).Choć Japonki od dawna skarżyły się na obowiązek noszenia niewygodnego obuwia, ich obecna kampania jest przełomowa, bo kobiety zwracają się bezpośrednio do rządu, by ukrócił rzeczoną praktykę. Inicjatorką ruchu jest autorka i aktorka Yumi Ishikawa, która zamieściła swoje zdjęcie w sportowych butach na Twitterze.Ishikawa złożyła petycję kobiet w resorcie pracy. Urzędnicy nie chcieli skomentować wydarzenia, natomiast sama aktywistka podkreśliła, że pracownica ministerstwa przyjmująca petycję stwierdziła, że to pierwszy raz, gdy rząd formalnie przyjrzy się problemowi. – To pierwszy krok naprzód – skomentowała Ishikawa.źródło: "The Guardian"