Meghan Markle i książę Harry wsparli ludzi LGBTQ. "To bardzo proste: miłość to miłość"

Meghan Markle i książę Harry wsparli ludzi nieheteronormatywnych (LGBTQ). Dali wyraz swojej solidarności na Instagramie. • fot. Instagram/sussexroyal

Bartosz Świderski

siążęca para z Wielkiej Brytanii wsparła prawa człowieka ludzi LGBTQ (nieheteronormatywnych). Meghan Markle i książę Harry wyrazili swoją solidarność na Instagramie, gdzie ich wspólne konto obserwuje ponad 8,4 mln użytkowników. "To bardzo proste: miłość to miłość!" – napisali.Choć młoda para niedawno doczekała się pierwszego potomka , nie zaniedbuje swojej obecności w mediach społecznościowych. Na początku czerwca, czyli miesiąca dumy ustanowionego na pamiątkę zamieszek w Stonewall w czerwcu 1969 roku Meghan Markle i książę Harry ogłosili na Instagramie solidarność z ludźmi LGBTQ."Kontynuując nasz zwyczaj rotacyjnego obserwowania kont, które obserwujemy, bo poruszają ważne dla nas kwestie, w czerwcu (...) wyrażamy uznanie dla kont wspierających osoby LGBTQ" (...) – napisali Meghan i Harry.Do wpisu dołączyli kolaż zdjęć z 11 kont, które obserwują w tym miesiącu. Na jednym z nich widać księżną Dianę, matkę Harry'ego."To bardzo proste: miłość to miłość" – napisała książęca para. Jej wpis uzyskał 472 tys. polubień i blisko 9,5 tys. komentarzy. Jak odnotował portal Queerty.com, są to pierwsi członkowie rodziny królewskiej, którzy otwarcie wsparli święto ludzi LGBTQ.