Gruzin podejrzany o zabójstwo Pauliny D. chciał popełnić samobójstwo. Wydano go Polsce

Gruzin został wydany polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. • Fot. twitter.com/PolskaPolicja

ak podaje RMF FM, Mamuka K., którego podejrzewa się o brutalne zabójstwo łodzianki, próbował popełnić samobójstwo podczas rozprawy sądowej w Kijowie. Decyzją sądu Gruzin został ekstradowany do Polski.Przypomnijmy, że w październiku zeszłego roku policjanci znaleźli ciało 28-letniej Pauliny D. Mieszkanka Łodzi ostatni raz była widziana w towarzystwie obywatela Gruzji. Według wyników sekcji zwłok kobieta została brutalnie pobita. Przyczyną jej zgonu był cios zadany nożem w szyje.Ukraińskie służby poinformowały, że podczas posiedzenia sądu Mamuka K. ranił się ostrym narzędziem w brzuch. Dzięki szybkiej reakcji ratowników medycznych jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.Mężczyzna został wydany Polsce. – Sprawiedliwości stanie się zadość. Bandyta, który bestialsko zamordował 28-letnią Paulinę, stanie przed polskim sądem i usłyszy wyrok za to, co zrobił tej młodej dziewczynie – powiedział PAP prokurator generalny Zbigniew Ziobro Minister sprawiedliwości zapewnił, że Gruzin jest już "w rękach polskich organów ścigania".źródło: RMF FM