Nowy komendant SOP już wybrany, ale kontrowersji nie brakuje. "Żaden z niego dowódca"

Nowym szefem SOP został kapitan Paweł Olszewski. Wokół jego nominacji pojawiło się jednak sporo wątpliwości. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

apitan Paweł Olszewski został mianowany komendantem Służby Ochrony Państwa. MSWiA potwierdziło wcześniejsze nieoficjalne informacje w tej sprawie publikowane przez tvn24.pl. Funkcjonariusz o pseudonimie "Hans" już 5 czerwca zacznie pełnić swoje obowiązki, ale wokół jego nominacji nie brakuje znaków zapytania.Z mianowaniem nowego komendanta Służby Ochrony Państwa podobno zwlekano do ostatniej chwili. Wszystko przez rekonstrukcję rządu , która musiała odbyć się po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nowym szefem MSWiA w miejsce Joachima Brudzińskiego została Elżbieta Witek.Jak podaje tvn24.pl, w dniu rekonstrukcji, czyli 4 czerwca, zapadła decyzja o powołaniu Pawła Olszewskiego na nowego komendanta SOP. Stacja informowała o tym w oparciu o swoje źródła, ale MSWiA już potwierdziło, że rzeczywiście Olszewski będzie pełnił nową funkcję. Okazuje się, że wręczenie mu nominacji nie było wcale oczywiste, o czym informuje dziennikarz tvn24.pl Grzegorz Łakomski.Paweł Olszewski był szefem ochrony Mateusza Morawieckiego jako wicepremiera, chronił też prezydenta Lecha Kaczyńskiego.Zdaniem rozmówców tvn24.pl Olszewski, który ma pseudonim "Hans", cieszy się dobrą opinią jako funkcjonariusz, choć nie ma dużego doświadczenia w dowodzeniu. – To dobry oficer ochrony, równy chłopak, ale żaden z niego strateg czy dowódca – podkreślił jeden z informatorów.– Facet się nieźle zna na robocie. Był na placówkach w Iraku i Afganistanie. To dobry komandos, ale nie każdy zawodnik jest dobrym trenerem – dodał inny rozmówca portalu.Przypomnijmy, że wakat na stanowisku komendanta SOP był od końca lutego, kiedy rezygnację złożył szef tej służby gen. Tomasz Miłkowski. Na początku marca jego obowiązki przejął płk Krzysztof Król, ale zgodnie z ustawą o SOP - mógł sprawować tę funkcję przez trzy miesiące, tylko do 4 czerwca.źródło: tvn24.pl