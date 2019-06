Żar leje się z nieba, a to dopiero początek. Idą burze z gradem i nowa fala gorąca

Z pogodą już nie ma żartów. W Polsce żar leje się z nieba, a do tego przyjdą burze. • Fot. screen ze strony ventusky.com

Redakcja naTemat

pały już dają nam się we znaki, ale musimy przygotować się na jeszcze wyższe temperatury. Termometry wskażą nawet 32 st. C. A do tego przyjdą burze z gradem i zrobi się naprawdę niebezpiecznie.W środę temperatura maksymalna wyniesie od 26 st. C na Podkarpaciu do 32 st. C na Pomorzu Zachodnim. Oprócz upału w wielu miejscach w Polsce mogą wystąpić burze z gradem, podczas których powieje z prędkością 90 kilometrów na godzinę. Podobna aura spodziewana jest także w kolejnych dniach , a na chwilowe ochłodzenie będzie można liczyć w niedzielę. Prognozowana na wtedy temperatura to od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku.Dla tych, którzy dłużej chcieliby pocieszyć się chłodem, nie mamy dobrych wiadomości. Z prognoz wynika, że afrykańskie upały będą w Europie Środkowej i Wschodniej. Już na początku przyszłego tygodnia w Berlinie może być nawet 37 st. C. W Polsce termometry wskażą co najwyżej o jedną lub dwie kreski mniej.Jeśli myślicie, że pogoda już naprawdę zwariowała, to co powiedzieć o tym, co dzieje się w Indiach? Tam temperatura na północy kraju przekracza teraz 50 st. C . W pustynnym mieście Churu odnotowano dokładnie 50,6 st. C. Ludzie nie wytrzymują tego skwaru i trafiają do szpitali z udarami cieplnymi. W związku z ekstremalną pogodą w wielu miejscach zaczęło brakować wody.źródło: TVN Meteo